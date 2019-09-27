(Özel haber) Lütfü Savaş: "Sporda Hatay önemli şehirlerden biri haline geldi"

Dr. Lütfü Savaş, sporda Hatay'ın önemli şehirlerden biri haline geldiğini belirterek, "Hatay'da spor dolu dizgin gidiyor. Savaşın gölgesinde bir şehir olsak da barış içinde yaşayan sporla birlikte kültürümüzü sportif faaliyetleri dünya ile paylaşma çabasında olan bir şehiriz" dedi.

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hatay Günleri'nde Dr. Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme finalinde Gazişehir Gaziantep'e kaybeden Hatayspor hakkında konuşan Savaş, “Öncelikle biz Gaziantep'i tebrik ediyoruz. Komşu takımımız penaltılarda 5-4 kazandılar. Bizim futbolcularımız müthiş bir performans sergilediler. O finaldeki mağlubiyetten sonra zihinsel bir boşalma yaşıyor insanlar. Geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Şu anda 6., 7. sıralardayız. Hatayspor ne yaptığını nasıl oynayacağını bilen bir takım. Önümüzdeki haftalarda futbolcularımızın şampiyonluğa odaklanacağını düşünüyorum. Hatayspor bu sene Süper Lig'e çıkacaktır ve taraftarlarında bunlara hazır olmasını bekliyoruz. Taraftarlarımız seyirci olarak değil taraftar olarak sahaya gelmeli ve bütün hafta boyunca futbolcuları ve teknik heyeti maça hazırlamalı. Saha dışında taraftarlarımızın bunu sahiplenmesi gerekiyor” dedi.

“Kadın Basketbol Süper Lig'de başarılı”

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile ilgili de konuşan Savaş, “Kadın basketbol takımı Süper Lig'de olduğundan beri başarılı. 2 defa Cumhurbaşkanlığı Kupası aldık. Eurocup ve Euroleague de oynadık. Bu sene inşallah Eurocup'tayız. Türkiye için yarışmacı bir takım kurduk. Bu sene ilk üçe girip hatayı ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmeye düşünüyoruz. Şu anda ortalama 6 takım başa oynayacak takımlar onlardan biriside kadın basketbol takımımız” şeklinde konuştu.

“Hatay'da spor dolu dizgin gidiyor”

Hatay'daki spor faaliyetleri hakkında açıklamalar yapan Lütfü Savaş, “Hentbolda takımımız 2. Lig'e çıktı ve iyi bir takımımız var. 1. Lig'i çok hedeflemiyoruz. Bütün branşlarda birinciliği hedeflersek başarılı olma şansımız yok. Belli branşlarda, belli yerlere çıkmak diğer branşlarda çıtaları yükseltmek istiyoruz. Satrançta gayet iyiyiz ve Süper Lig takımımız var ve 2 defa şampiyonluk yaşadılar. Bizim adımız altında yarışmıyor ama Beyaz Kale Takımı da Süper Lig'e çıktı. Sporda Hatay önemli şehirlerden biri haline geldi. Aba güreşimiz var. 10 yıl önce 4 takımla Dünya Kupası'na başladık. Bu sene 41 ülke ile yaptık. Bütün Türk Dünyası oradaydı ve onla birlikte İtalya, İspanya gibi takımlarımız oradaydı. Aba güreşi Türkiye'yi aşmış, dünya federasyonlarının 10-15 takımla yapmış olduğu organizasyonların dışında 41 ülke ile yapar duruma gelmiştir. Hatay'da spor dolu dizgin gidiyor. Savaşın gölgesinde bir şehir olsak da barış içinde yaşayan sporla birlikte kültürümüzü sportif faaliyetleri dünya ile paylaşma çabasında olan bir şehiriz” diye konuştu.