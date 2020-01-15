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(Özel haber) Malatyaspor'da Sergen Yalçın görevinden alındı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Sivasspor’a 4-0 yenilen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivasspor'a 4-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün Sivasspor deplasmanında sahadan 4-0'lık şok mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Farklı Sivas yenilgisi sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi kötü futbol yüzünden ağır eleştiriler almıştı. Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.


Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın yönetimde, bu sezon 24 maça çıkarken, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk devresini ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.

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