(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “Başkanla olan fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık”

Deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili, “Başkanla olan fikir ayrılıklarından dolayı yollarımızı ayırdık” dedi.

Kasımpaşa, sezon başında anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi. Yaşanan gelişmenin ardından tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Altıparmak, “Başkan ile yaşadığımız fikir ayrılıkları sonrasında yollarımızı ayırdık” ifadelerine yer verdi.

Sezon başında Kasımpaşa ile anlaşmaya varan Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın başında çıktığı 7 müsabakada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, 3 kez de 3 puanı hanesine yazdırmıştı.