(Özel haber) Melis Gürkaynak: “Seneye tüm kupalara talibiz”

VakıfBank'ın başarılı kaptanı Melis Gürkaynak, “Bu sezon elimizden gelenin en iyisinin daha iyisini yaptık. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Gelecek sene tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Umarım Avrupa Şampiyonluğunu da alırız” dedi.

Venüs Sultanlar Ligi'nde 11. şampiyonluğuna ulaşan ve sezonu iki kupayla kapatan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak, sezonun değerlendirmesini İhlas Haber Ajansı'na yaptı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Melis Gürkaynak, “Kritik maçlar oynadığımız zorlu bir süreç geçirdik. Sezonu dünya şampiyonluğuyla açtık, Türkiye şampiyonluğuyla da kapattık. Avrupa üçüncüsü olduk. Aslında büyük bir başarı bu. ‘Elimizden gelenin en iyisini yaptık' derler ya bazen, biz elimizden gelenin en iyisinin daha iyisini yaptık. Yarı finalde Novara'ya karşı talihsiz bir şekilde elendik ve üçüncü olduk. VakıfBank'ta oynuyorsanız hedefiniz her zaman şampiyonluktur. Bu yüzden biraz üzgünüz. Ama tekrar o maçtan sonra demoralize olmadan Türkiye Kupası'nı kazandığımız için mutluyuz” dedi.

“Umarım seneye Avrupa şampiyonu oluruz”

Gelecek sene Avrupa Şampiyonu olmak istediklerini söyleyen kaptan Melis, “Biz kupa kazandırmaya alıştırdık sporseverlere. Bundan dolayı mutluyuz. Biz baskıyı seviyoruz aslında. Bunu her maça çıktığımızda da hissediyoruz. Finallerde özellikle. Bu bize iyi geliyor. Bu baskı ile nasıl başa çıkacağımızı öğrendik. Bu sene Avrupa şampiyonu olamadık ama umarım seneye Avrupa şampiyonu oluruz” şeklinde konuştu.

“Kaptanlık benim için büyük tecrübe oldu”

Bu sene kaptan olmasının kendisine çok şey kattığının altını çizen Melis, “Bu sezon çok şey öğrendim. Gözde'den (Kırdar) sonra kaptanlık görevini almak çok kolay bir şey değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Arkadaşlarıma ne verebiliyorsam, onlar için ne doğru ise onu vermeye çalıştım. Umarım takıma katkı sağlamışımdır. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Umarım ilerleyen yıllarda da devam edebilir” dedi.

“Dostluğumuz her zaman baki kalacak”

Başarılı voleybolcu, takımdan ayrılan isimlerden dolayı üzerilerinde biraz duygusallık olduğunu dile getirerek, “Biz bir aile olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Uzun süre aynı takımda oynayan arkadaşlarla ayrılmak bizim için üzüntü verici. Kellsy, Ting Zhu, Lonneke takımdan ayrıldı. Ayrılıkların olduğu bir sezon oldu. Bu yüzden biraz da duygusallık var üzerimizde. Biz her zaman aileyiz. Bir gün mutlaka yollarımız kesişecektir onlarla. Kelsey ile seneye rakip olacağız. Bizim her zaman dostluğumuz baki kalacak. Ama sahada rakip olacağız” ifadelerini kullandı.

Gelecek sene başarılarına yeni başarılar eklemek istediklerini belirten Melis, “Umarım gelecek seneye de başarılı bir sezon geçiririz. Seneye yeni transferlerimizle tüm kupaları kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.