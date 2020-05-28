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(Özel haber) Mete Gazoz: “Altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim”

Milli Okçu Mete Gazoz, 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda almayı hedeflediği altın madalya için bir yıl daha bekleyeceğini söyledi.

Milli Okçu Mete Gazoz, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda almayı hedeflediği altın madalya için bir yıl daha bekleyeceğini söyledi.


Milli Okçu Mete Gazoz, bu yıl 8. kez düzenlenen Fetih Kupası'nda yarıştı. Klasik yay kategorisinde ok atan Mete Gazoz, turnuva öncesi İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, böyle bir organizasyona katılıyor olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sporculuk kariyerimde belki de ilk defa bu şekilde bir yarışmaya katılacağım. Heyecanla bekliyorum. Biz pandemi sürecinde antrenman yaptık. Kamp ortamından neredeyse hiçbir eksik yoktu. Hedeflerim aynen devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordum. 2021'e ertelendi. Hedeflerim ve amaçlarımda erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim” şeklinde konuştu.

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