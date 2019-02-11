(Özel Haber) Misafirliğe geldi enkaz altında kaldı

Kartal'da çöken binanın enkazından beş saat sonra yaralı kurtarılan Adile Oral , taburcu oldu. Minik Havva'nın annesi Nazan Tekgöz'ün misafiri olarak binaya gittiğini söyleyen Adile Oral, "Bir anda patlama oldu .Duvarlar üzerimize geldi " dedi. Oral yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından beş saat sonra kurtarılan 77 yaşındaki Adile Oral, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Oral, olay anında ve enkaz altında yaşadıkların İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Nazan Tekgöz'ün evine misafirliğe gittiğini söyleyen Adile Oral , “ Bir anda patlama oldu. Tavanlar duvarlar, kolonlar hep üstümüze geldi. Yeğenimle birbirimize sarıldık. Bir baktık yerin altındayız. Bizi beş saat kurtardılar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan ziyaret etti. Ellerinden geleni yaptılar “dedi. Adile Oral , ardından özel araçla hastaneden ayrıldı.