İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) Murat Sancak, Manuel Fernandes iddialarını yalanladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manuel Fernandes ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "8 tane yabancı oyuncumuz var.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manuel Fernandes ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "8 tane yabancı oyuncumuz var. Tamamen yalan haber" dedi.


Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymiş olan Manuel Fernandes'in, Adana Demirspor ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu haberler hakkında Adana ekibinden resmi açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkan Sancak, "8 tane yabancı oyuncumuz mevcut, tamamıyla yalan haber" ifadelerini kullandı.


Manuel Fernandes, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'da top koşturmuştu. Rus ekibi ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcunun şu anda herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.