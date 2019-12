(?zel Haber) Mustafa Kocabey: ?Aykut Kocaman, Merih Demiral'? kulak arkas? etmi??

Merih Demiral'?n Fenerbah?e altyap?s?ndaki hocas? olan Hasan ?zdemir ile Merih hakk?nda konu?tu?unu aktaran Galatasaray'?n eski futbolcular?ndan 'Papen' lakapl? Mustafa Kocabey, ?A tak?m?n ba??nda Aykut Kocaman vard?. Ona; ?Hocaya s?ylemedin mi hi? elimizde b?yle oyuncu var' diye sordu?umda, s?yledi?ini ancak Aykut hocan?n bunu kulak arkas? etti?ini s?yledi? dedi.

Galatasarayl? eski futbolcu Mustafa Kocabey, A Milli Futbol Tak?m?'ndan, S?per Lig'e kadar bir?ok konuda ?HA'ya a??klamalarda bulundu. ?lk olarak ay-y?ld?zl?lar hakk?nda g?r??lerini a??klayan Kocabey, ?Milli tak?m?m?z Avrupa ?ampiyonas?'na bir ma? ?ncesinden gitti. Bu m?kemmel bir olay. A Milli Tak?m'?n ?o?u Avrupa'da oynayan futbolculardan kurulu. ?enol G?ne? ile bir yap?lanmaya gidildi ve oyuncular?n hepsi inan?lmaz m?cadele ettiler? ?eklinde konu?tu.

?Galatasaray istikrar? yakalayamad??

S?per Lig'de ?? b?y?klerin ini?li ??k??l? bir grafik sergilediklerini a??klayan Mustafa Kocabey, ?Lakin Sivasspor sezon ba?? inan?lmaz ?al??m??. R?za ?al?mbay ile g?zel bir d?zen yakalam??lar. Se?ilen oyuncu profilleriyle birlikte ?u an hak ettikleri yerdeler. Sezon ba??nda Fenerbah?e ile oynad?klar? Cumhuriyet Kupas?'nda bunun sinyallerini vermi?lerdi. Di?er tak?mlardan Ba?ak?ehir ve Be?ikta?'?n sezon ba?? ald??? ma?lubiyetlerle Okan Buruk ve Abdullah Avc?'n?n gelecekleri sorgulan?yordu. Ama ligde seri galibiyetler yakaland???nda tak?mlar ba?ka yerlere geliyor. Bunlardan biri de Ba?ak?ehir oldu. Galatasaray ise bu istikrar? yakalayamad?. Galatasaray son dakikada yedi?i gollerle b?y?k bir s?k?nt? ya?ad?. E?er o goller yenmeseydi ligin ikincisiydi? diye konu?tu.

Galatasaray'?n, UEFA?ampiyonlar Ligi performans?n? da de?erlendiren Papen Mustafa, ??yle konu?tu:

?Grup ?ekim a?amas?ndayken Real Madrid ve Paris Saint-Germain ??kt???nda herkesin d???ncesi bu tak?mlar liderlik i?in sava??r, Club Brugge ile Galatasaray da ???nc?l?k i?in yar???r. Hayal kurmayal?m. Kar??n?zdaki kul?pleri sizin b?t?enizin 10 kat?. Biz Brugge kar??s?nda deplasmanda beraberli?i ald?ktan sonra i?eride kazansayd?k Avrupa Ligi'ni garantileyecektik. Herkesin d???ncesi buydu ve ?yle de geli?ti. Galatasaray, 90'da Brugge'den o gol? yemeseydi ?u an Avrupa Ligi'ndeydik.?

??ampiyonluk s?ylemi Sivasspor'u strese sokabilir?

Mevcut durumda S?per Lig lideri konumunda bulunan Sivasspor ile ilgili g?r??lerini de payla?an Kocabey, ?R?za hoca ile birlikte inan?lmaz bir ??k?? yakalad?lar. Rakipleriyle iyi m?cadele ediyorlar, bunun g?stergesi olarak da ?u an liderler. Ama taraftar?n, y?netimin kafas?nda; ?Biz ?ampiyon olaca??z' de?il, ?Ligi nas?l ?st s?ralarda bitiririz' d???ncesi olmal?. ??nk? ?ampiyonluk stresini her futbolcu kald?ramaz. Bu strese girdi?iniz anda saha i?inde yapaca??n?z hareketlerin hepsi etkilenebilir. Bu y?zden hocan?n futbolcular?na; ?Bu i?ten zevk al?n, tak?m nerelere gelecek g?rece?iz' demelerini istiyorum. ?ampiyon olaca??z diye bast?r?rlarsa futbolcular?n stresi 2-3 kat? oluyor. Bundan birka? sene ?nce Sivasspor yine ?ampiyonlu?a giderken Galatasaray ile final ma??na ??km??lard? ve sahalar?nda 5-3 kaybetmi?lerdi. ?ncelikle Sivasspor'un futboldan nas?l zevk al?r?z? d???nmeleri laz?m diye d???n?yorum? ifadelerini kulland?.

?Milli tak?m iyi bir jenerasyon yakalad??

T?rkiye'de altyap?dan yeti?en futbolculara yeteri kadar ?nem verilmedi?ini de s?yleyen sar?-k?rm?z?l? eski futbolcu, ?u s?zlere yer verdi:

?Milli Tak?m da inan?lmaz bir jenerasyon yakalad?. Merih Demiral ve ?a?lar S?y?nc?'n?n inan?lmaz bir uyumu var. Kendi tak?mlar?nda oynamaya ba?lamalar? ve astronomik rakamlara da transfer olmalar? hepimizin g??s?n? kabart?yor. Bu oyuncular T?rkiye'de yeti?iyor. Ama biz bunlar T?rkiye'de g?remiyoruz, Avrupal?lar g?r?yor ve orada oynat?yor. Burada yeti?en futbolcular?n kendi tak?mlar?nda oynamas? gerekirken tam tersine altyap?lardan transfer yap?p direkt Avrupa'ya gitmesi bizim i?in ?ok b?y?k bir sorun. Altyap?daki en b?y?k sorunlardan biri de A tak?m hocalar?m?z?n ?ans vermemeleri. ?Rambo' lakapl? Hasan ?zdemir, Fenerbah?e'de altyap? hocas?yd?. Tak?m?n ba??nda da Aykut Kocaman vard?. Ona; ?Hocaya s?ylemedin mi hi? elimizde b?yle oyuncu var' diye sordu?umda, hocaya s?yledi?ini ancak Aykut hocan?n bunu kulak arkas? etti?ini s?yledi. B?yle bir ?ey oldu?u zaman insan hakikaten rahats?zl?k duyuyor. Altyap?da oynayan futbolcular ilk etapta ?unu d???n?r; ?Benim yerimde oynayan futbolculardan ?u an Avrupa'da en iyi kim?' ?imdi de ?nlerinde Merih ve ?a?lar gibi ?rnekler var. B?yle defans oyuncular? gibi olmak onlar i?in ideal bir g?r?nt?.?

?Falcao'nun durumu ?ok iyi?

?S?per Lig'de ??u golc?d?r' kimseye diyemiyorum? a??klamas?n? yapan Papen Mustafa, ?Burak Y?lmaz bir golc?, iyi vuru?lar yapan bir oyuncu fakat son zamanlarda ya?ad??? sakatl?klardan dolay? formundan d??t?. Eskiden ?ift forvet oynan?yordu. Santrforun biri m?cadele ederken di?eri de gol atmaya ?al???yordu. ?imdi ?yle bir sistem de kalmad?. Herkesin istedi?i bir sistem var. Tek forvet; iyi m?cadele etsin, top saklas?n, gelen arkada?lar?na servis yaps?n. Bu oyun sistemine g?re de golc? ??karmak ?ok zor. Mesela Galatasaray, Donk'u bir anda ileride kullan?yor. ??nk? fizi?i kuvvetli, top indirir, arkada?lar?na yard?mc? olur diye. Asl?nda ben b?y?k tak?mlar?n bu anlamda ?ift forvet oynamas?n? istiyorum. Falcao'yu elinde bulunduruyorsunuz ama bu adam? bolca pasla bulu?turamazsan?z bir ?ey bekleyemezsiniz. Teknik direkt?rlerin ?nce bunun plan?nda olmalar? gerekti?ini d???n?yorum. Elinizde Falcao gibi inan?lmaz bir oyuncu var. Evet bir sakatl?k ge?irdi ama asl?nda sezon ba?? ?ok iyi kamp d?nemi ge?irdi. Kupalar ald?rd?, herkes sakat geldi diyor ama ilk ma?ta Kas?mpa?a'ya gol att?. Bence Falcao'nun son durumu ?ok iyi. Galatasaray, devre aras?nda ge?irece?i g?zel bir kampla beraber yapaca?? nokta transferlerle de ikinci yar?n?n ?ampiyonluk adaylar?ndan biri olacakt?r? dedi.

Mustafa Kocabey, son olarak da Bayrampa?a'da ?Papen Mustafa Futbol Akademisi'ni a?t???n?, hedefleri aras?nda da Kocabey Spor Kul?b?'n? kurmak oldu?unu aktard?.