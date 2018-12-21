(Özel haber) Nursal Bilgin: "Oyuncularımıza gelen teklifler fair-play kurallarına uygun değil"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Trezeguet, Diagne, Popov ve Pavelka'ya ciddi tekliflerin geldiğini ancak bu tekliflerin 'Fair-Play' kurallarına uygun olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu kuraları çekildi. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Kasımpaşa'nın iyi bir kura çektiğini vurgulayan Bilgin, “Üst sıralara çıkacaksak takımın kim olduğu önemli değil. Üst sıralarda olmak istiyoruz. Bizim için güzel bir kura oldu” şeklinde konuştu.

"Beşiktaş karşısında 3 puana yönelmemiz lazım"

Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynayacakları Beşiktaş mücadelesi hakkında da konuşan Nursal Bilgin, şunları söyledi:

“Biz hazırlıklarımızı yaptık. Çalışmalarımızı bitirdik. Üstü sıraları hedefliyoruz. Üstte olacaksak, takım gözetmeksizin puan toplamamız lazım. 3 puana yönelmemiz lazım. Büyük takım küçük takım ayırt etmiyoruz. VAR sisteminin gelmesiyle de ligde küçük takımların hakkının yenmediğine ve daha fazla adaletin olduğuna inanıyoruz. Çıkıp oynayacağız.”

"Oyuncularımıza ciddi teklifler geldiğini duyuyorum"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı futbolcuları Trezeguet'e gelen tekliflerle alakalı sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sadece Trezeguet için değil. Diagne, Pavelka ve Popov için de söylemek istiyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi sözleşmelerimiz uzun vadeli. Bizim politikamız bu. Dolayısıyla FIFA kurallarına göre 6 aydan az bir sürede oyuncuya transfer teklif edilebilir. Ben oyuncularımıza ciddi tekliflerin geldiğini duyuyorum. Üzülüyorum çünkü bu fair -play kurallarına uygun değil. Biz hiçbir takımın oyuncusuna böyle yapmıyoruz. Dolayısıyla ilk önce kulübümüze yazı gelmesi lazım. Bizim onay vermemiz halinde onların devam etmeleri gerekiyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı kulüplerinin fair-play çerçevesinde davranmadıklarına inanıyorum. Kasımpaşa senelerdir transfer yaptırabilen, gelen oyuncuların rahatça gidebildiği bir kulüp. O yüzden bunun normal olduğunu görmüyorum."