(?zel haber) Otomobil tavan?nda uyu?turucu

Zeytinburnu'nda bir otomobilin i?erisinde sat?? yapan torbac?lar polisten ka?amad?. Arac?n tavan d??emelerine ?ok miktarda uyu?turucu zulalayan 3 torbac? g?zalt?na al?nd?. Uyu?turucunun otomobil tavan?ndan ??kar?lma an? ise kameraya yans?d?.

Zeytinburnu Kazl??e?me Mahallesi'nde d?n gece devriye gezen motosikletli yunus timleri, 34 BUP 128 plakal? ara?taki 3 ki?iden ??phelendi. E.A. (35), H.A. (50) ve O.G. (35) isimli ?ah?slar? otomobilden indiren polis ekipleri arama yapt?. Otomobilin tavan d??emelerine saklad?klar? uyu?turucuyu bulan polis ekipleri 3 ?ahs? g?zalt?na ald?.

Arac?n tavan?n? zulaya ?evirmi?ler

Yakalanmamak i?in uyu?turucu maddeleri otomobilin tavan d??emesinin alt?na saklayan torbac?lar, polis ekiplerinin titiz ?al??mas? sonucu yakay? ele verdi. Uyu?turucu zulas?na ?evrilen ara?tan 1.36, 1.29, 1.44, 1.38, 1.45, 1.37, 1.32, 1.44, 1.09, 1.11, 1.33, 1.35 paketler halinde toplam 15,93 gram gelen skunk, 0.59 ve 0.53 gram gelen kokain, ayr?ca 31 adet pembe, 3 adet de mavi ecstasy diye tabir edilen uyu?turucu madde ele ge?irildi. Uyu?turucu madde ticaretinden elde edildi?i d???n?len bin 685 TL para ile birlikte yakalanan 3 ?ah?s, ?ehit B?lent ?st?n Polis Merkezi Amirli?ine g?t?r?ld?. Uyu?turucunun otomobil tavan?ndan ??kar?lma an? saniye saniye polis kameras?na yans?d?.