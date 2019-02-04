(Özel haber) Oyun oynarken kendini odaya kilitleyen minik kızı itfaiye kurtardı

Maltepe'de komşusunun evinde oyun oynarken kendini odaya kilitleyen minik kız, bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camdan içeri girerek küçük kızı kurtardı.

Maltepe'de geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Fındıklı Mahallesi'nde oturan Sibel Koç, 4 yaşındaki kızı Zeynep Koç ile beraber komşusu Zöhre Karaoğlu'nun evine misafirliğe gitti. Bu sırada minik Zeynep oyun oynama amaçlı kendisini odaya kilitledi. Anne Koç ve ev sahibi Karaoğlu bir süre sohbet ettikten sonra Zeynep'in odadan çıkmadığını fark ettiler. Odanın önüne gelen Sibel Koç ve Zöhre Karaoğlu ne yaptılarsa korkmuş kızı ikna edip odadan çıkaramadılar. Çilingirle odayı açmayı başaramayan ikili dışarı çıktıklarında 4 yaşındaki kızın camdan sarktığını gördüler. Paniğe kapılan anne Koç o anda hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri de hızla evin bulunduğu Limon Sokak'a geldi. Merdiven aracıyla camdan içeri giren ekipler kızı kilitlendiği odadan çıkardı. Kızının kurtarılmasıyla anne Koç da derin bir nefes aldı. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlayan minik Zeynep ise uzun süre annesine sarıldı. Anne Koç kızını kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kızının kendisini camdan sarkıttığında çok korktuğunu dile getiren anne Sibel Koç, “Odada kendisi oynuyordu. Oynarken yaramazlığından herhalde biraz makyaj yapmak istedi. Kapıyı kilitleyince içeride kilitlendi kaldı. Biz biraz çilingirle açmaya çalıştık ama açamayınca son çare olarak itfaiyeyi arayalım dedik. İtfaiye de sağolsun hemen geldi ve çıkardılar. Çok korktuk. Camdan aşağı inmeye çalıştı. Zaten en çok o zaman korktuk" dedi.