İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) Quaresma'dan ‘Evde kal' çağrısı

Kasımpaşa’nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara ‘Evde kal' çağrısı yaptı.


Kasımpaşa'nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.


Quaresma, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.