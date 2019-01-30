(Özel haber) Recep Yoğurtçu: "Oyuncularımız sonuna kadar gidip kupayı almak istiyorlar"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor ile eşleşen Ümraniyespor'da Başkan Recep Yoğurtçu kurayı İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. İki takıma da başarılar dileyen Yoğurtçu, “Geçen kura çekiminde de söylediğim gibi İstanbul'un güzide bir ilçesi olan Ümraniye'nin takımıyız. Çeyrek final öncesi Fenerbahçe ile karşılaştık. İçeride ve dışarıda 1-0'lık net skorlarla çeyrek finale geldik. Kulüp tarihimize bir çeyrek final yazdırdık. İnşallah bu maçta da elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

"Oyuncular kupayı almak istiyorlar”

Başkan Yoğurtçu, takımda güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “Bu uzun bir konu. Orada çok iyi bir arkadaşlık ortamı birlik ve beraberlik var. Çocuklarımız elinden geleni yapacaklar. Kendileri bunu başarmak istiyorlar. Bunu onlara sorduğumuz zaman sonuna kadar gidip kupayı bile almak istiyoruz diyorlar” açıklamasını yaptı.

“Ligde amacımız şampiyonluk”

Spor Toto 1. Lig'deki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Recep Yoğurtçu, "Takip ettiyseniz Ümraniyespor süper amatörden geliyor. 1. ligde 3. senesini oynuyor. Geçen sene de play-off'tan Süper Lig şansımızı kaçırdık. Sezon başında şampiyon olacağız diye takım kurmuyoruz ama futbolcularımız ve kulübümüzün amacı şampiyon olmak” diye konuştu.

“Transferde elimizden geleni yapacağız”

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Başkan Yoğurtçu, "Çalışmalarımız devam ediyor biz ayakları yere sağlam basan ekonomik koşulları göz ardı etmeden elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.