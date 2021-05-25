(Özel haber) Rıdvan Yılmaz: “Mayıslar bizim oldu”

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, kazanılan şampiyonluk ve Türkiye Kupası'nı değerlendirdi. Gelen 2 kupayı ve milli takıma seçilmesiyle ilgili genç futbolcu, “Mayıslar bizim oldu” dedi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon birçok maçta forma giyerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından, EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, şampiyonluğu ve kazanılan Türkiye Kupası'nı İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Altyapıdan birlikte A Takıma yükseldiği 12 yıllık arkadaşı kaleci Ersin Destanoğlu'nu unutmayarak sözlerine başlayan Rıdvan Yılmaz, “Bu sezon Ersin ve benim adıma çok güzel geçti. Büyük bir tecrübe kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu kulüpte daha nice kupalar kazanırız. Kendimizi geliştirmeye, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Daha yolun başındayız. İlk defa bu seviyede böyle bir sezon oynadık. İnşallah daha iyi olacağız” diye konuştu.

“İnşallah Ersin'le ömür boyu birlikte oynarız”

Ersin Destanoğlu'yla olan arkadaşlığını her fırsatta vurgulayan ve Avrupa'ya gitmeleri halinde de beraber oynamak istediklerini söyleyen Rıdvan Yılmaz, “Böyle çok örnek var. Cengiz abiyle Çağlar abinin ilişkisi gibi. Onların da arkadaşlığı çok iyi şekilde devam ediyor. Onlar da büyük ihtimalle aynı takımdayken benimle Ersin gibidir. Biz de Ersin'le 12 yıldır arkadaşız. İnşallah bir ömür boyu birlikte oluruz. Aramızın bozulacağını sanmıyorum. Ersin ya da ben Avrupa'ya gidince değişeceğimizi sanmıyorum. İnşallah ömür boyu arkadaşlığımız devam eder” şeklinde konuştu.

“Keşke taraftarın önünde oynayabilseydik”

Beşiktaş'ta ilk kez 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, “Geçen sezon ilk olarak Göztepe deplasmanında ilk 11'de oynamıştım. Taraftarın büyük ilgisi olmuştu. Abdullah Hoca gitmişti, Sergen Hoca gelecekti. Şenol Fidan hocam oynatmıştı beni ilk kez ilk 11'de. Taraftarın büyük desteğini arkamda hissettim. Tabii ki çok sevinenler olduğu gibi eleştiriler de oldu. Bunlar normal. Ben elimden geldiğince Beşiktaş'a ve camiaya yararlı olmaya çalışıyorum. Saha içinde ve dışında örnek bir futbolcu olmak için çabalıyorum. İnşallah örnek bir futbolcu olurum. Beşiktaş taraftarına da teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleri var. Keşke taraftarın önünde oynayabilseydik. Ama onlarla da kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

“Amacım kariyerimin sonuna kadar milli takım forması giymek”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen Rıdvan, “Şenol Güneş hocama çok teşekkür ediyorum. Beni ilk oynatan o olmuştu, Çaykur Rizespor maçında oynamıştım. 1 sene geçirdim kendisiyle. A Milli Takım'a gitmek çok büyük bir gurur. U16'dan itibaren milli takım formasını terletiyorum. Bu benim için bir hayaldi. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Bu sene benim için hayaller senesi oldu ve bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Önümde çok daha fazla hayalim var ve inşallah onları da gerçekleştiririm. A Milli Takım'a Dorukhan abi de gidiyor. Kendisiyle konuştum. Genç olduğum için bana sahip çıkacaklardır. Çok güzel bir ortam olduğunu ve herkesin birbirini sevdiğini söyledi. İnşallah ben de o ortamın içinde kendimi kanıtlayabilirim. Önemli olan oraya gitmek değil, orada kalıcı olmak. İnşallah futbol kariyerim bitene kadar A Milli Takım formasını terletirim” diyerek duygularını aktardı.

“Mayıslar bizim oldu”

15 Mayıs'ta gelen lig şampiyonluğu, 18 Mayıs'ta kazanılan Türkiye Kupası ve mayıs ayında A Milli Takım'a seçilen, 21 Mayıs doğumlu Rıdvan Yılmaz, kazanılan başarıları “Mayıslar bizim oldu” diyerek özetledi. Avrupa hayali olduğunu yineleyen genç oyuncu, “Her futbolcu gibi benim de Avrupa hayalim var. Çoğu hayalimi gerçekleştirdim; Beşiktaş'ta oynuyorum, A Milli Takım'a gittim. İnşallah süre bulurum A Milli Takım'da. Şimdiki hayalim Avrupa'ya gitmek. Orayı görmek istiyorum ve oranın seviyesini tatmak istiyorum. Avrupa'ya gittikten sonra da Avrupa'da büyük kulüplere gitmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek istiyorum” dedi. Oynadığı mevkide Türkiye'nin en iyisi olmak için çalışacağını sözlerine ekleyen Rıdvan Yılmaz, “Türkiye'ye damga vuran sol beklerden birisi neden olmayayım? Çalışıyorum. Henüz 19 yaşındayım. Eksiklerim var ve çalışıyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. İnsanlar beni ne kadar sevse de henüz bir şey kanıtlamış değilim. İnşallah Türkiye'ye damga vuran sol beklerden birisi olurum” açıklamasını yaptı.

“Hedefim İngiltere ama öncesinde tecrübe kazanmalıyım”

Hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, “İngiltere çok zor bir lig. Buradan oraya gitmek kolay değil. Öncesinde Almanya, İspanya gibi liglerde oynayıp ardından Premier Lig'e gitmek daha doğru, verimli olabilir. Orası üst seviye bir lig. Cenk abiyle de konuşuyorum. Gitti ve gördü orayı. Bakış açısı çok iyi, ‘Mutlaka gidin' diyor. Çağlar abi ve Ozan Kabak bu şekilde gittiler” dedi.

“Sergen Yalçın oynasaydı, Ghezzal'la damga vururlardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı camia için efsane bir isim olduğunu vurgulayan Rıdvan Yılmaz, “Sergen Hoca, Beşiktaş'ın efsanesi. Benim şu anda hocam ve bu herkese nasip olmaz. Ben Türkiye'nin en iyi hocalarıyla çalıştım. Şenol Hoca, Abdullah Hoca ve Sergen Hoca'yla çalıştım. Altyapıdan çıkmış bir insan olarak bize karşı bakış açısı da olumlu. Bize her zaman özgüven pompalıyor. Desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onun gibi bir kariyerimiz olsun isterim, inşallah da olur. Sergen Hoca bugün bu takımda forma giyseydi, Ghezzal'la birlikte sezona damga vururdu” ifadelerini kullandı.

Son olarak EURO 2020 öncesinde herkese başarılar dileyen Rıdvan, “İnşallah sakatlık yaşanmaz. Herkese milli takımlarda başarılar diliyorum. İnşallah milli takımla başarılı oluruz” dedi.

Röportajın sonunda, 5 konuya tek kelimelik cevap veren Rıdvan Yılmaz'ın yanıtları şu şekilde oldu:

Futbol: Aşk

Vodafone Park: Tutku

Sergen Yalçın: Efsane

Beşiktaş taraftarı: Özlem

Atiba: Profesyonel