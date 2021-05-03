(Özel haber) Sait Karafırtınalar: “Salih Uçan için İspanya daha uygun olur”

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Bucaspor'dan eski öğrencisi Salih Uçan için Avrupa'da en uygun ligin İspanya La Liga olduğunu söyledi. Karafırtınalar, “Ama zeki oyuncu, her yere ayak uydurur. Artık tecrübe kazandı. Roma'ya tecrübesiz gitti bana göre” dedi.

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla yurt içi ve yurt dışından birçok takımın radarına giren ve Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan hakkında Bucaspor'dan eski hocası Sait Karafırtınalar, açıklamalarda bulundu.

“İtalya'ya göre fizik kalitesi biraz eksikti”

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'ye geldiğinde beklenen çıkışı yapamadığını dile getirerek sözlerine başlayan Karafırtınalar, “Fenerbahçe kolay değildi, o zaman sıkıntılı bir süreçten de geçiyorlardı. O zaman da söyledim milli takımın değişmez oyuncusu olur diye. İlk 8 takımın içinde oynayabilecek kalitede görüyordum onu, Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabilecek. Roma'ya da gitti, orada oynadı oynamadı. Ben İtalya'ya göre fizik kalitesinin biraz eksik olduğunu düşünüyordum. Onun sıkıntısını çekti” şeklinde konuştu.

“İnşallah onun için güzel bir transfer olur bu sene”

27 yaşındaki futbolcuyla zaman zaman performansıyla ilgili konuştuklarını da kaydeden deneyimli çalıştırıcı, “Alanyaspor'da müthiş oynadı. Bu sezon izlediğim bütün maçlarda hemen hemen iyi oynadı. Kendisiyle de konuşuyoruz ara ara. ‘Ne yapıyorsan aynısını devam ettir. Başarın devam etsin' dedim. Mukavelesi de bitiyor. İnşallah onun için güzel bir transfer olur bu sene” diye konuştu.

“İspanya takımları onun için daha uygun olur”

Salih Uçan için Avrupa'da en uygun ligin hangisi olduğu yönünde gelen bir soruya Sait Karafırtınalar, “İspanya takımları onun için daha uygun olur gibi geliyor. Ama zeki oyuncu, her yere ayak uydurur. Artık tecrübe kazandı. Roma'ya tecrübesiz gitti bana göre. Onun sıkıntısını yaşadı. Şimdi daha tecrübelendi, İtalya da olur. Görüyorsunuz Fransa'da neler yapıyor Burak, Zeki, Yusuf. Bizim çocuklar gitsin, yurt dışında bizi en iyi şekilde temsil etsin” cevabını verdi.

“Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka olmalı”

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda Salih'in de bulunması gerektiğine vurgu yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Bana göre A Milli Takım'ı da hak ediyor şu anda oynadığı futbolla. Kreatif, ofansif, sonucu etkileyen oyuncular çok fazla yok. Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka olmalı. Daha ne yapacak bu çocuk. Bütün sezon yaptığı işler ortada, attığı goller, asistler. Takımı çok dominant bir takım değil ama çok başarılı oldu. Milli takıma da katkı sağlar inşallah” ifadelerini kullandı.