(Özel haber) Shinji Kagawa transferi 3 dakikada bitti!

Transferin bitimine 24 saat kala Japon yıldız Shinji Kagawa'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer detayları ortaya çıktı. Kagawa transferi 3 dakikada bitti, kulübün kasasından para çıkmayacak.

Beşiktaş'ın dün akşam bitirdiği Shinji Kagawa transferinin detayları belli oldu. Dün akşam toplantı yapan Başkan Fikret Orman, Yönetici Hüseyin Yücel ve Teknik Direktör Şenol Güneş, transferle ilgili takıma takviye yapılıp yapılmaması konusunda konuştu. Sohbet sırasında, Beşiktaş'ın yeni pazarlara açılması konusu açılınca Hüseyin Yücel, Teknik Direktör Şenol Güneş'e Kagawa'yı sordu. Güneş'in "Beğendiğim bir futbolcu, takıma uygun" cevabını vermesinin ardından Hüseyin Yücel, İdari Direktör Ali Naibi'den bu oyuncunun şartlarını öğrenmesini istedi.

750 bin Euro Yücel'den, 250 bin Euro Orman'dan

Ali Naibi'nin Kagawa'nın istediği ücretin 1.5 miyon Euro olduğunu söylemesinin ardından Yücel, "Ben 750 bin Euro veriyorum. 750 bin Euro teklif et" dedi. Yücel'in ardından Başkan Fikret Orman "Ben de 250 bin Euro veriyorum" dedi. Bunun üzerine oyuncuyla görüşen Ali Naibi, "Kagawa 1 milyon Euro'yu kabul etti" cevabını verdi. Toplamda 3 dakika süren görüşmelerin ardından Kagawa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Bu transfer için kulübün kasasından 1 Lira çıkmayacak.