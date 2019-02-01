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(Özel Haber) Sorumsuz kamyon şoförü tehlike saçtı

Sultanbeyli’de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla adeta faciaya davetiye çıkardı.

Sultanbeyli'de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla adeta faciaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Sultanbeyli'de sorumsuz bir kamyon sürücüsü, kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınının sadece iple bağlı olduğu kamyonuyla trafikte tehlike saçtı. Güvenliksiz bir şekilde yerleştirilen yükler, kamyonun her manevrasında devrilecekmiş gibi sallandı. Sultanbeyli Çiftlik Köprüsü üzerinde seyreden sorumsuz kamyon sürücüsü, diğer sürücülerde paniğe sebep oldu. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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