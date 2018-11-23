(Özel haber) Suç makinesi güpegündüz girdiği dükkanda böyle yakalandı

Esenyurt'ta güpegündüz kapalı nalbur dükkanına hırsızlık için girdiği ileri sürülen suç makinesi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri ve Mobil Park Timlerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin "neden buraya girdiniz" sorusuna, ”Yattığım yer ağabey” diyerek cevap vermesi şaşırttı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Vatandaşların bir süredir kapalı olan nalbur dükkanına şüpheli bir kişinin girdiğini ihbar etmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Mobil Park Timleri ekipleri geniş alana kurulu nalbur dükkanını abluka altına aldı. Nefes kesen çalışma sonrasında şüpheli kişinin tellerin arasından girip dükkanın camını kırdığı ve içeride olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahısı kıskıvrak yakalayan ekipler gözaltına aldı. Şüphelinin geçmişine dönük hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

“Yattığım yer ağabey”

Elleri kelepçeli şekilde polis arabasına götürülen şüphelinin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularına verdiği yanıt ise şaşırttı. Şüpheli, "neden içeriye girdiniz" sorusuna, “Yattığım yer ağabey, dışarıda kalıyorum, kaçmadımki” cevabını verdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.