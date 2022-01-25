İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Tarık Aksar: "Hasic için görüşmelerimiz sürüyor"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Beşiktaş’ın genç oyuncusu Ajdin Hasic’i kiralamak istediklerini ve bu kapsamda siyah-beyazlılarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic'i kiralamak istediklerini ve bu kapsamda siyah-beyazlılarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.


Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye temsilcisinin gündeminde ise Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Hasic var. Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, Bosna-Hersekli futbolcuyu kiralamak istediklerini ve siyah-beyazlılarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.


Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonunda da kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.

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