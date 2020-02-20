(Özel haber) TMF Asbaşkanı Mahmut Akülke: “Hedefimiz 100 bin seyirci”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Akülke, Afyon'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası ile alakalı, “İlk sene 25 bin, 2. sene 40 bindi. Bu sene seyirci hedefimizi 100 bin olarak belirliyoruz” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Akülke, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Dünya Motokros Şampiyonası'na 3. kez ev sahipliği yapacaklarını belirten Akülke, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen sene 70 bin izleyici ile Dünya Motokros Şampiyonası'na katılım gerçekleşti. Gerçekten bizim için çok önemliydi. Spor turizmi için çok önemliydi. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 6 ülkede canlı yayınlanmasıyla gelecekte ekonomimize ne kadar katkı yapabileceğini görebildik. Bu anlamda bu değerli organizasyonu ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ekonominin yanında bu tür organizasyonların genç sporcuların dünya arenasına çıkmasında önemli katkılar bulunmakta. Geçen sene 5 sporcu yarıştı. Bu sene farklı branşlarda TMF'nin sporcuları dünya arenalarında olacak. Kenan Sofuoğlu'nun izinde devam edecekler. Her hafta dünyanın bir köşesinde bayrağımız kürsüde dalgalanacak” diye konuştu.

“Her sene hedefimizi yükseltiyoruz”

Federasyon olarak hedeflerinden bahseden Akülke, “Her sene hedefimizi yükseltiyoruz. İlk sene 25 bin, 2. sene 40 bindi. Bu sene seyirci hedefimizi 100 bin olarak belirliyoruz. Gerçekten önemli bir rakam. Bizim için en önemlisi yurt dışından gelen izleyiciler” ifadelerini kullandı.

“Motobike çok önemli bir fuar”

Motobike İstanbul Fuarı hakkında görüşlerini belirten Mahmut Akülke, “Motobike çok önemli bir fuar. Motosiklet sezonunun başladığı ve camiasının buluştuğu bir yer. Yeni modellerin, yeni ürünlerin sergilendiği, tüketicilerin yeni modellerle sezona hazırlık yaptığı bir nokta. Motosiklet sektörünün ekonomi anlamında buluştuğu bir yer. Hayırlı uğurlu olur ülkemize inşallah, kazasız belasız bir 2020 diliyoruz” şeklinde konuştu.