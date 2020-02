(Özel haber) Tour of Antalya'da geri sayım başladı

23 ülkeden 174 bisikletçi Tour of Antalya'da 20-23 şubat tarihlerinde pedal çevirecek. Bu yıl 2.1 kategorisinde gerçekleşecek olan yarışa ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA'da geri sayım başladı. 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya'nın Doğal Güzellikleri” olacak. Bu önemli yarışa 2020 yılında 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak.

İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, 2020 yılında ise ilk kez 2.1 kategorisinde düzenlenecek. Bu sayede Tour of Antalya powered by AKRA 2020'ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak. Bir üst kategoriye yükselen Tour of Antalya; artık Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri olacak.

Güney: “80'in üzerinde takım başvurdu”

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, yarış hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yarışa 80'den fazla takımın başvurduğunu belirten Güney, “Tour of Antalya 3 yıl önce başlayan, 2.2 olarak iki yıl devam eden ve bu yıl da planlarımız doğrultusunda 2.1 dediğimiz bir üst seviyeye çıkan ve son derece gelişimini tamamlayan bir yarış haline geldi. Bu yıl 20-23 Şubat tarihleri arasında yine Antalya il sınırları içindeki dört çekici ve güzel parkurda yapılacak bir yarış. Yarışın son iki yıldaki başarısı sebebiyle uluslararası büyük takımlardan da çok fazla talep aldık. 80'in üzerinde başvuran takım arasından gerek Antalya gerekse bisiklet sporu için en uygun takımları seçmeye çalıştık. Uluslararası bisiklet birliğinin en üst limiti olan 174 sporcuyla ve 23 farklı ülkeden 29 takımla başlayacağız. Güzel bir yarış olacağını tahmin ediyoruz. Hava şartları da müsaade ederse son derece keyifli bir 4 gün geçireceğiz” dedi.

“Kadına şiddete hayır teması yapacağız”

Yarışın parkurları hakkında konuşan Güney, “Bu tür sporların yapıldığı alanlar çok önemli. O yüzden titizlikle 4 ayrı parkur seçtik. İlk parkurumuz Antalya Marina'dan başlıyor. Antalya'nın kuzeyine doğru gidip gelen bir parkurumuz var. Yine Antalya şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda bitecek. İkinci parkurumuz bu yıl yeni bir parkur. Kemer'den başlayıp Olimpos - Çıralı bölgesine inecek. Son derece zor ve dik bir etap. Üçüncü parkurumuz bizim Kraliçe Etabı dediğimiz Aspendos'tan başlayıp Termessos zirvede bitecek, son 8 kilometresi tırmanış olan bir yarış. Son etabımız da Side'den Antalya'ya gelen bir etap olacak. Toplamda 500 kilometrenin üzerinde parkurlarımız. Hem genel klasmancılar hem sprinterler için büyük imkanlar sunan parkurlar. Yarışı sadece yarış olarak değerlendirmeyip etrafına aktiviteler eklemeye çalışıyoruz. Bizim her sene bir konseptimiz oluyor. İlk yıl ‘Sürdürülebilir Enerji' iken geçen yıl Antalya'nın Antik Bölgeleri'ydi. Bu yıl Antalya'nın doğal güzellikleri üzerinde çalışacağız. Bunun yanında son gün yaptığımız bir Gran Fondo'muz var. Bu Gran Fondo amatörlere açık bir halk yarışı. Bine yakın sporcunun katıldığı ve onun çevresine bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bu yıl da Antalya'daki herkesi çağırdığımız kısa ama kalabalık bir parkurla ‘Kadına Şiddete Hayır' olarak bir tema işleyeceğiz. Bu da organizasyona daha fazla katılımı sağlamak için yaptığımız yan aktiviteler” şeklinde konuştu.

Her sene üzerine katan bir yarış yaptıklarının altını çizen Güney, “Bu sene 2.1 statüsüne çıkmasıyla World Tur takımları dediğimiz Dünya Turu takvimindeki 18 takımın da katılabilmesini sağladık. Geçen yıl bu takımlar bizim yarışlarımıza gelemiyordu. Parkurlarla ilgili pek çok yeniliğimiz var. Son iki yıldaki çalışmaların verimini bu yıl tekrar görmeye başladık. Bunlar yılda bir yapılan organizasyonlar olduğu için bir önceki yıl yaptığımız artı veya eksi her şeyi bir sonraki yıl görebiliyorsunuz. Başarılı bir iki yıl geçmiş ki üçüncü yılına güzel yansımalar oldu. Büyüyerek gideceğini tahmin ettiğimiz bir yarış” ifadelerini kullandı.

Özsevim: “Antalya ve Türkiye'nin güzelliklerini yansıtmak istiyoruz”

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, organizasyondaki hedefleri hakkında konuştu. Sponsorlarının destekleri ile kısa vadede organizasyonu çok iyi yerlere getirdiklerini belirten Özsevim, “Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve destek veren kurumlarla birlikte Antalya'yı bisiklet destinasyonu haline getirmek hedefi ile başladık bu yola 3 yıl önce. Gösterdiğimiz başarı ile de yarışımız 2.1 hedefine çıktık. Ana hedefimiz de Antalya ve Türkiye'nin güzelliklerini, yaşanılabilir hayat tarzını bütün dünyaya yansıtmak. Bununla birlikte bisiklet turizminin de dünya genelinden bir pay almak vardı. Turizmcilere bunu anlattık ve bize sahip çıktılar. Barut ailesi ve Akra Grup ana sponsorluğu yaptı. Daha sonra diğer destekçiler geldi. Özel sektörün desteklediği en büyük spor organizasyonlarından biri oldu. Antalya'da örnek bir model oluştu başta valimiz ve belediyelerimizle beraber. Bunu başarmak kolay olmadı. Antalya turizminin başarısını da buna bağlıyoruz. Burada büyük bir işbirliği var. Sponsorlarımız da çok memnun. 3 yıl aynı sponsorlarımızla devam ediyoruz ve yeni sponsorlarımız da dahil oluyor. Desteklerini de arttırıyorlar. Biz de organizasyon komitesi olarak mahcup olmadan çalışıyoruz. Antalya valimize ve bütün belediye başkanlarımıza, sponsorlarımıza desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“Turizm Bakanlığı, bisiklete değer veriyor”

Turizm Bakanlığı'nın bisiklete verdiği öneme dikkat çeken getiren Özsevim, “Turizm Bakanlığı da bisiklet turizmini gündemine aldı. Dünyada bisiklet turizminde 44 milyar dolarlık bir gelir elde ediliyor. Antalya olarak bu işin daha başındayız. Bu tip organizasyonlar dünyada büyük farkındalık yaratıyor. 3-4 yıla kalmadan Türkiye ciddi gelirler elde edecek. Bakanlığımız 2-4 milyar dolar arasında bir gelir hedefi koydu. Bunu yakalamak da hayal değil. Altyapımız olarak buna uygunuz. Antalya'da 40'a yakın takım kamp yapıyor. Futbol ve golf turizmi ile büyük başarı yakaladı. Bisiklet sporunda da bunu başaracağız. Kış turizmi için bisiklet önemli bir avantaj” şeklinde konuştu. Gelecek yıl naklen yayında hedeflerini olduğunu aktaran Özsevim, “Biz bu işi planlayarak yapıyoruz. 3-5 yıllık hedeflerimiz var. 3 yıllık hedefimizden biri yarışı 2.1'e çıkarmaktı. Bunu başardık. Önümüzdeki sene yarışa katılan takım kalitesini arttırmak ve uluslararası naklen yayını planlıyoruz. Sponsorlarımızın da desteği ile önümüzdeki yıl daha yukarılara çıkacak bu organizasyon” ifadelerini kullandı.

Tour of Antalya'ya ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak

Tour of Antalya'ya 2020 yılında bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Yarışın 2020 yılı takımları ise şu şekilde olacak:

World Tour Takımı: Israel Start-Up Nation (İsrail)

Pro-Kıta Takımı: Alpecin - Fenix (Belçika), Sport Vlaanderen - Baloise (Belçika), Bingoal Wallonie Bruxelles (Belçika), Bardiani-CSF-Faizan (İtalya), Vini Zabu'_Ktm (İtalya).

Kıta Takımı: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Salcano Sakarya Continental Team (Türkiye), Bike Aid (Almanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Bahrain Cycling Academy (Bahreyn), Minsk Cycling Club (Belarus), Tarteletto - Isorex Cycling Team (Belçika), BHS - PL Beton Bornholm (Danimarka), Sidi Ali Pro Cycling Team (Fas), A Bloc CT (Hollanda), Canyon DHB P/B Soreen (İngiltere), Kometa - Xstra Cycling Team (İspanya), Akros - Excelsior - Thömus (İsviçre), Cambodia Cycling Academy (Kamboçya), Vino - Astana Motors (Kazakistan), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Team Sapura Cycling (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Team Giotti Victoria (Romanya), Adria Mobil (Slovenya).

Milli Takım: Rusya Milli Takımı ve Ukrayna Milli Takımı.

Tour of Antalya'nın ilk World Tour takımı olacak Israel Start-Up Nation'ın yanı sıra pro kıta takımları Alpecin - Fenix, Sport Vlaanderen - Baloise, Bingoal Wallonie Bruxelles, Bardiani-CSF-Faizane ve Vini Zabu'_Ktm ile birlikte yarışın sponsoru da olan Corendon Airlines'ın sponsorluğunu üstleneceği kıta takımı Bike Aid, Tour of Antalya'nın dikkat çeken takımları arasında yer alıyor.

Sporculara dört gün boyunca Antalya'nın doğal güzelliklerinin eşlik edeceği organizasyonun etap dağılımı ise şu şekilde:

I. Etap: Antalya - Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe)

II. Etap: Kemer - Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

III. Etap: Aspendos - Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

IV. Etap: Side - Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)