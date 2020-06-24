İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) Tuncay Şanlı: “Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar”

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor” dedi.


Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge'yi kaleci akademisinin açılışında yalnız bırakmadı. Akademide genç kaleci adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Şanlı, daha sonra İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Bu akademide gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şanlı, “Serdar, ekibiyle beraber deneyimlerini genç kardeşlerimize aktaracak. Serdarlar farklılık oluşturdu, böyle bir akademi yoktu. Bireysel performansta ülkede genç kardeşlerimize önem verilmiyordu ama Serdar'ın adımıyla umarım ülke futboluna bu genç kardeşlerimiz hizmet eder” diye konuştu.



“Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar”


Fenerbahçe'nin son zamanlardaki performansı ve yeniden yapılanmasına da değinen Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz, yeni sezonda daha farklı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.