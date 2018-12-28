(Özel haber) Yasemin Adar: "Kadın güreşi adına hiç alınmamış madalyayı almak istiyorum"

Milli güreşçi Yasemin Adar, hedeflerinden birisinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek olduğunu belirterek, “Olimpiyatlara katıldığımda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, kadın güreşi adına hiç alınmamış madalyayı almak istiyorum. Bunun farkında ve bilincindeyim. İnşallah bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuturum” dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine geride kalan 2018 yılını değerlendirip, gelecek planları hakkında konuştu. Türkiye'de kadın güreşinin 2016 yılından itibaren ivme kazandığını belirten Adar, “Yıldızlarda, gençlerde, U23'te olsun çok büyük başarılara imza attık. Alınmayacak madalyaları almaya başladık. 2018 bizim için çok başarılı bir yıldı. Çünkü biz takım halinde Avrupa Şampiyonası'nda bir ilki başardık ve üçüncü olduk. Ben de üst üste 3 defa Avrupa şampiyonu oldum. 2018 Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya alan arkadaşlarımız oldu. Bunlardan biri de benim. Bir tanesi Buse Tosun, biri de Elif Jale Yeşilırmak. Git gide başarı elde etmeye başladık. İstiyoruz ki 2019 yılında 2018 yılında yakaladığımız başarıları koruyalım ve üstüne daha büyük başarılar elde edelim” diye konuştu.

“Olimpiyatta kadın güreşi madalya alamadı, bunun farkındayım”

2019 yılında kendisini zorlu bir süreç beklediğini ifade eden 27 yaşındaki güreşçi, “Önümde 3 tane önemli müsabakam var; Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmek olimpiyata kota almak demek. Ben de ilk 6'ya girerek olimpiyatlara gitmek istiyorum. Çünkü sporcunun en büyük zirvesi olimpiyat. Her sporcu bu organizasyona katılmak ister. Ben 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığımda da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, kadın güreşi adına hiç alınmamış madalyayı almak istiyorum. Bunun farkında ve bilincindeyim. İnşallah bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuturum” şeklinde konuştu.

“Kadın güreşinin altyapısı çok iyi”

Kadın güreşinin altyapısının çok iyi olduğunu belirten Adar, “U23'te takım halinde Avrupa şampiyonu oldular. Gençlerde Avrupa üçüncüsü oldular. Yıldızlarda da iki madalya alındı. Bunlar bence hep başarılı. Birçok madalya sayısı kadın güreşinde artık mevcut. Elde edilemeyecek gibi değil. 2024'te de bu başarı olacak mutlaka” ifadelerini kullandı.