(Özel haber) Yeşildirek SK İkinci Başkanı Mehmet Coşgun: "1960-1961 Mahalli Lig şampiyonluğumuz için TFF'ye başvuru yapacağız"

Yeşildirek SK İkinci Başkanı Mehmet Coşgun, 1960-1961 sezonunda Mahalli Lig'de şampiyon olduklarını ve bu şampiyonluğun tescil edilmesi için en yakın zamanda TFF'ye başvuracaklarını açıkladı. Coşgun, “Milli Lig kurulmadan önce Fenerbahçe, Mahalli Lig'deki şampiyonluğu için başvuruyor. Onlara verilecekse bize de şampiyonluğumuzun verilmesi gerek" dedi.

Fenerbahçe'nin, 1959 öncesi şampiyonluklarının verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmasının ardından birçok kulüp, geçmiş dönemlere ait şampiyonluklarını tescil ettirebilmek için harekete geçti. Bunlardan biri de İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından Yeşildirek Spor Kulübü.

"1960-1961'de Yeşildirek, Mahalli Lig'de şampiyon olmuş"

Yeşildirek SK İkinci Başkanı Mehmet Coşgun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 1960-1961 sezonunda Mahalli Lig şampiyonu olduklarını ve gerekli evrakları toplayarak TFF'ye başvuru yapacaklarını belirtti. Coşgun, “Antrenörlerimizden biri avukat. Kendisiyle görüştük. 1960-1961'de Yeşildirek, Mahalli Lig'de şampiyon olmuş. Ama o sene Milli Lig de var. Milli Lig kurulmadan önce Fenerbahçe, Mahalli Lig'deki şampiyonluğu için başvuruyor. Onlara verilecekse bize de şampiyonluğumuzun verilmesi gerek. Gerekli evrakları toplayıp başvurumuzu yapacağız” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe de Mahalli Lig'deki şampiyonlukları istiyor”

Fenerbahçe'nin Mahalli Lig şampiyonluklarının verilmesi yönünde talebinin olduğunu hatırlatan Mehmet Coşgun, "Biz de TFF'den isteyeceğiz o dönemin kayıtlarını. Diyeceğiz ki o tarihlerdeki en üst lig olarak Milli Lig kabul ediliyor. Fenerbahçe de Mahalli Lig'deki şampiyonlukları istiyor. Ya bize de şampiyonluklar verilsin ya da bu dönemki TFF 1. Lig düzeyinde şampiyonluğumuzu alalım. O zamanın kayıtlarını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.