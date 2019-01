(Özel Haber) Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Mehmethan'ın baba evinde Türk bayrağı dalgalanıyor

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehadetinin üzerinden 1 yıl geçti. Şehidin Ümraniye'deki baba evinde halen Türk bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Şehidin annesi Nihal Mehmethan ve babası Mehmet Mehmethan, acı haberin üzerinden geçen 1 yılın sonunda yaşadıkları duyguları İHA'ya anlatırken, baba Mehmethan, "Onun gittiği yer en iyi, en güzel yer" dedi.

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti. Harekatta şehit olan askerlerden biri de Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı. Aradan geçen 1 yıla rağmen şehidin baba evinde Türk bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Daha 4 aylık evliyken can yoldaşını kaybeden şehit eşi umre ziyaretine giderken, şehidin anne ve babası ise teselliyi Ümraniye'deki evlerinde dalgalanan bayrakların gölgesinde buluyor.

Dört çocuğun en küçüğü olan oğlu şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'a ait tüm hatıraları vitrinde saklayarak canlı tutan baba Mehmet Mehmethan, “Onun gittiği yer en iyi, en güzel yer. Biz ne olacağız hiç bilmiyorum. Eksikliği, özlemi var. Askerler gelene kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Haber izliyordum. Onlar geldikten sonra başımdan aşağı kaynar sular döküldü. O gün ev de kalabalıktı. Hanımlar aile toplantısı yapıyordu. Biz de toplantı yapacaktık. Herkes burada olduğu için birden şok olduk. Şehidin eşi babasındaydı. Hatay'dan babasının yanına gelmişti. Bizden sonra onlar duydu” diye konuştu.

Anne Nihal Mehmethan ise, “Ben anlatamam ki. Gitgide daha çok koyuyor bana. O benim en küçüğümdü. Ben ona hep ‘bebeğim' diye hitap ederdim. Rüyamda bile geldi, ‘anne ben hâlâ senin bebeğin miyim' diye sordu. ‘Yavrum, sen her zaman benim bebeğimsin' diye söyledim. Anlatacak bir şeyim yok. Allah kimseye vermesin evlat acısını. Şehitlik çok güzel bir şey, bunun yerini çok iyi biliyorum. Ama acısı çok fazla. Anlatamıyorum, boğazımda düğümleniyor her şey. En son şehadetinden 1 gün önce görüştük. Ben ona ‘sesini duymak çok güzel' derdim. O da bana ‘anne senin sesini duymak da çok güzel' derdi. Babasıyla her seferinde konuşmazdı. O gün telefona babasını da istedi, ‘babamın da sesini duyayım' dedi. Ertesi gün şehit haberi geldi” diye konuştu.