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(Özel) Hafriyat kamyonuna arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Çatalca’da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çatalca'da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, bugün saat 08.10 sıralarında Çatalca yolu Caddesi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DF 9457 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü Nagehan Ö., önünde durduğunu fark etmediği 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonuna hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil geriye doğru savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Nagehan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Feci kaza kamerada


Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Nagihan Ö.'nün önünde duran kamyonu fark etmeyerek hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

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