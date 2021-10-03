(Özel) Hakaretler sosyal medya fenomenlerine gelir kapısı oldu

Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor. Avukat Enes Saran, hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğunu söyleyerek, “Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Zaten bunlar hakaret beklentisi ile yapılan paylaşımlar”

Bazı sosyal medya fenomenlerinin toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Saran, “Zaten bunlar hakaret beklentisi ile yapılan paylaşımlar. Bu paylaşımların üzerine gelen hakaretlerle alakalı toplu şekilde savcılığa şikayette bulunuyorlar. Eğer savcılık dava açma kararı verirse, uzlaştırmaya tabi suç olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Uzlaştırmacı taraflar ile iletişime geçiyor. Genelde bu bahsettiğimiz fenomenlerin belli rakamları var. 3-4-5 bin TL gibi. Toplu şekilde bu kişilerin hepsine aynı bedel teklif ediliyor. Bu şekilde bu şartlarda anlaşabiliriz deniliyor. İstatistiklere göre yüzde 80 uzlaşma durumu söz konusu” dedi.

“Kendisine hakaret edilmesini sağlıyor ve bu hakaretlerden bir gelir elde etmek istiyor”

İlk bakışta bunun bir hak arama özgürlüğü gibi göründüğünü belirten avukat Enes Saran, “Bunun kasıtlı olarak yapılıyor olmasını biz hukukçular olarak hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriyoruz. Çünkü burada kişi doğacak sonucu tahmin ediyor, kendisine hakaret edilmesini sağlıyor ve bu hakaretlerden bir gelir elde etmek istiyor” şeklinde konuştu.

“Belki binlerce kişiye karşı şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor”

Şikayet edilen kişilerin uzlaşmayı mantıklı gördüğünü söyleyen Saran, “Bunu istismar eden sosyal medya fenomenleri açısından düşünürsek yüzlerce, belki binlerce kişiye karşı gerçekleştirilen bir şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor. Bu durum da istismar edilmesini kolaylaştırıyor” dedi.

“Uzlaştırmanın yargı üzerindeki yükün kalkmasına faydasının olabilmesi için düzenlemeye ihtiyaç var”

Uzlaştırma kurumunun amaçlarından birinin yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak olduğunu söyleyen avukat Saran, “Ama istatistiklere baktığımız zaman en çok hakaret suçuyla alakalı uzlaştırma dosyası olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda uzlaşma söz konusu. Bu konu istismar edilmeye bu kadar açık olunca, mahkemeler üzerinde, savcılık üzerinde iş yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzlaştırmanın yargı üzerindeki yükün kalkmasına faydasının olabilmesi için mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Uzlaştırma İstatistiği verilerine göre 2020 yılında en fazla uzlaşma sağlanan ilk on suç arasında hakaret ilk sırada yer alıyor.