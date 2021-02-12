(ÖZEL) Haliç'te kaçak partiye polis baskını

Fatih Haliç'te, teknede kaçak parti yapıldığı ihbarına alan polis, baskın yaptı. Yapılan baskında çoğunluğu Arap turistleri yaptığı belirlenen partideki şahıslara cezai işlem uygulanırken, tekne sahibi olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih Haliç'te, korona virüs önlemlerini dikkate almayarak teknede kaçak parti yapıldığı ihbarı geldi. İhbarı alan polis ekipleri tekneye baskın yaptı. Yapılan baskında çoğu Arap olduğu tespit edilen 10 turistin kaçak parti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, içeride arama yaptı, katılanlar hakkında cezai işlem uyguladı. Haklarında cezai işlem uygulanan Arap turistler ise otel veya evlerine gönderildi.

Aramanın ardından tekne sahibi olduğu belirlenen ve partiyi organize ettiği ileri sürülen iki kişi hakkında 10 bin TL para cezası kesildi. Cezanın ardından polis, iki şahsı gözaltına aldı.