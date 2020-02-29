Özel Halk Otobüsü şoförleri araçlarına siyah kurdele bağlayarak şehitleri andı

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü şoförleri, İdlib'te şehit olan Mehmetçikleri otobüslerine siyah kurdele bağlayarak andı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü şoförleri İdlib'te şehit olan Mehmetçik anısına anlamlı bir adım attı. Otobüs şoförleri, araçlarına siyah kurdele bağlayarak şehit olan askerleri andı. Otobüs şoförleri, şehit ailelerine destek olmak ve acılarını paylaştıklarını belirtmek için araçlarına siyah kurdele bağladıklarını belirtti. Otobüse binen vatandaşlar ise şehitleri anmak adına güzel bir adım atıldığını söyledi.

Şehitleri anmak için otobüslere siyah kurdele bağlanması hakkında konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, ”Anadolu yakasında 453 aracımıza ve diğer bölgelerde de bağlanmak üzere araçlarımıza siyah kurdele bağladık. Öncelikle İdlib'te şehit olan askerlerimizin anısına, onları anmak ve üzüntümüzü belirtmek adına otobüslerimize bugün ve yarın üzerinde kalması koşuluyla siyah kurdele bağlıyoruz. Biliyorsunuz ki biz İstanbul'da 2 bin 153 halk otobüsü olarak toplumun bir parçasıyız, şehitlerimizin anısına böyle bir uygulama başlattık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Gülhan Tekin adlı vatandaş ise, Bu olayı yapmışlar. Çok iyi bir şey şehitlerimizi anmak adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.