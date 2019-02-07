(Özel) Halkalı-Gebze banliyö hattındaki son durum havadan görüntülendi

İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 10 Mart'ta açılması bekleniyor. Tren hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliği de tamamlandı.

Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Tren hattı boyunca elektrik telleri ve raylarda yapılan son kontroller açılış tarihine kadar devam ediyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan hattın son durumu ise havadan görüntülendi. Çoğu bölümde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırıyor. Hattın bazı kısımlarının genişliği ise araçların kullandığı sahil yolundan bile geniş gözüküyor. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor.