(Özel) Hapisten yeni çıkan şahıs bıçakla sosyal yardımlaşma vakfını bastı

Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelen eli bıçaklı bir kişi, kendisine yardım verilmediğini söyleyerek ortalığı birbirine kattı. Çevredekileri tehdit edip intihar edeceğini söyleyen şahsın hapisten yeni çıktığı öğrenildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yaşandı. İddialara göre, Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına gelerek, işlem yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, vakıf çalışanlarını tehdit edip, yardım alamazsa intihar edeceği tehdidinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt Polis Amirliği ekipleri sevk edildi. Vakfa gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Şahıs para verilerek, ekiplerce ikna edildi. Hapisten yeni çıktığı öğrenilen Murat A., daha sonra emniyete götürüldü.