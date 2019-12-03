İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel harekat polislerinden uçak, gemi, metro ve arazide 'da nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 376 personelin katılımıyla 5 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı.



Tatbikat polis kamerasında


Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.