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Özel harekatçılar araziye indi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,” Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar” dedi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 376 kişilik ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro, operasyonları, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler, poligonlara atış, zırhlı araç ve helikopterle atış yaptı. Senaryo gereği, rehine kurtarma operasyonu da yapan özel harekatçıların tatbikatları devam ediyor.



"365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar"


Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ”Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu'da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz.

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