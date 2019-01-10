(Özel) Hasta annesini taşıdığı aracı vicdansız hırsızlar çaldı

Bayrampaşa'da hasta annesini hastaneye götürmek için kullandığı minibüsü hırsızlar çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firması sahibi olan İrfan Tahiroğlu, yaşlı annesini minibüsüyle hastaneye götürdükten sonra aracıyla evine döndü. Gece saatlerinde yüzleri kapalı ve kimliği belirsiz iki kişi Tahiroğlu'nun minibüsünü gözüne kestirerek sokak üzerinde keşif yapmaya başladı. Bir kişi araç yanında saklanırken diğer kişi sokak üzerinde cep telefonuyla konuşuyor gibi yaparak çevreyi kontrol etti. Park halindeki minibüsün yanına doğru yönelen hırsızlar, kendisini çeken güvenlik kamerasına yüzünü göstermemek için komple yüzünü kapatarak aracın kilidini zorladı. İlk seferde başarılı olamayan hırsız bu sefer aracın ön kapısından şansını denedi.

Minibüs çalan arkadaşına yetişmek için depar attı

Acemi hırsız kapıyı ikinci kez zorladığında aracın kilidini kırarak içeriye girdi. Minibüsü düz kontak yapan şüpheli aracı çalıştırdıktan sonra gaza yüklendi. Sokak üzerinde keşif yapan diğer hırsız da arkadaşına yetişebilmek için sokak üzerinde depar atmaya başladı.

“Arabayla annemi hastaneye götürüyordum”

Minibüsü çalınan İrfan Tahiroğlu, “Arabamı evin önüne park ettim, ertesi gün baktığımda aracımız yerinde yoktu. Arabayı iki kişi çalıyor biri sağ tarafta bekleyip gözcülük yapıyor diğeri de araca giriyor. Sonra aracı düz kontak yapmışlar götürmüşler. Araçla hasta olan annemi hastaneye getirip götürüyordum. O gün araç çalınınca karakola gidip durumu bildirdik. Araç sadece benim değil ortağımla ikimizin malı hal böyle olunca mağdur duruma düştük. Arabayı satacaklar mı, parçalayacaklar mı bilmiyorum ama biran evvel bulunmasını istiyorum” dedi.