(Özel) Hasta numarası yapıp turistlerden para dilenen iki kadın kamerada

Turistlerinden vicdan sömürüsü yapanı iki kadın kameralarca kaydedilirken, kendilerini basın mensuplarının görüntülediğini görünce kayıplara karıştı.

Vicdan sömürücülerinin bu seferki adresi Dolmabahçe Sarayı önüydü. Buraya gelen yoğun turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı. Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duygularını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde genç kadın yanındaki yaşlı kadını gösterip annesinin hasta olduğunu söylüyor. Ardından para istiyor. Bazı turistler para verirken, bazıları da bunu geri çeviriyor. Öte yandan kadınlar kendilerinin görüntülediğini fark edince hızla uzaklaştı.