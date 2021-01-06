İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Hastaya yetişmeye çalışırken kaza yapan ambulans kameralara yansıdı

Sarıyer’de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı.

Sarıyer'de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ambulansın kaldırıma çıkarak durabildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastaya yetişmeye çalışan 34 BH 5435 plakalı ambulans, trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.