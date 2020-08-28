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(Özel) Hayatını hiçe saydı, kamyonetin arkasında uzanarak yolculuk yaptı

Beylikdüzü’nde seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan bir kişi, yürekleri ağza getirdi.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Edirne istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan eşya yüklü kamyonetin arkasında bulunan bir kişi, hiç bir önlem almadan oradaki eşyaların üzerine uzanarak seyahat etti. Hem uzanan hem telefonundan gözünü ayırmayan kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafikte seyir halinde olan kamyonet ise bir süre sonra gözden kayboldu.

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