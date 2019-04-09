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(Özel )Haydarpaşa Garı restorasyonunda gelinen son durum havadan görüntülendi

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlanırken, garın çatısının restore işleri devam ediyor. Restorasyon halindeki garın manzarası ise adeta mest ediyor.


2010 yılında çıkan yangın sonrası büyük hasar gören ve 2015 yılında restorasyon çalışmaları başlayan Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar devam ediyor. Garın iki kulesinin restorasyonu tamamlanırken, çatısının da büyük bölümünün restore işlemleri tamamlandı.


Aslınya uygun olarak yenilendi


Aslına uygun olarak yenilenen çatıda ve kulelerde arduvaz (taş) kaplamalar kullanıldı. Ayrıca yangından etkilenmeyen ancak yoğun yağmurlar nedeniyle çürüyen çatının bazı kısımlarının ahşap doğramaları da yenilendi. Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Kapılardan duvarlara her nokta titizlikle incelenerek restore ediliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenileniyor. Öte yandan Haydarpaşa Garı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kule restorasyonunun bittiği görülüyor. Ana binanın etrafının tamamen kapatıldığı görülürken, havadan çekilen görüntülerde son çalışmaların kuzey yönüne bakan çatıda yoğunlaştığı görülüyor.


Öte yandan çalışmaların sürdüğü gar bu haliyle bile manzarasıyla adeta mest ediyor.

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