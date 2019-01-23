İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Hırsız değil lastik adam

Pendik’te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti.

Pendik'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti. Ardından şahıs, genişlettiği korkuluk demirlerinin arasından geçerek pencereden içeri girdi. Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anları ise kameralara yansıdı.


Olay geçtiğimiz gün Pendik Kaynarca'da meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir daireyi hırsızlık için gözüne kestiren şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından evin penceresine doğru yönelen şahıs, pencerenin korkuluk demirlerini elleriyle zorlayarak genişletti. Şahıs daha sonra daracık korkuluk demirlerin arasından sıyrılıp eve girdi. Evin içerisinde bir süre kalıp hırsızlık yapan şahıs, bu sefer evin giriş kapısından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Aksiyon filmlerini aratmayacak bu sahneler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde şahıs parmaklıklara tırmanıyor. Ardından parmaklıkları genişletip dar olan yerdik çeviklikle içeri giriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.