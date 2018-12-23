(Özel) Hırsızlar çaldığı motosikleti üç sokak aşağıdaki apartmana bıraktı

Seyrantepe'de kasklı 2 hırsız, sokakta park halinde olan 15 bin lira değerindeki motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, motosikletini arayan sahibi üç sokak aşağıdaki bir apartmanın önünde park halinde buldu.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Bulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz biri kasklı diğeri kapüşonlu 2 hırsız, sokakta park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti önce inceleyen hırsızlar ardından çalmak için hamle yaptı. Ancak o esnada sokaktan geçen otomobili gören hırsızlar koşarak saklandı. Bir süre sonra geri gelen hırsızlar, saniyeler içerisinde gidon kilidini kırdıkları 15 bin lira değerindeki Hüsniye Özyurt'a ait 34 BFD 451 plakalı motosikleti çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti 3 sokak aşağıda buldu

Soğukkanlı tavırları ile görenleri hayrete düşüren hırsızlar, çaldıkları motosikleti olayın yaşandığı yerin üç sokak altında bir binanın alt katına bırakıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çalınan motosikleti kısa sürede bulmayı başardı. Çalınan motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucunda motosikletin kontak ve direksiyonunda kırık meydana geldiği, buna bağlı olarak motosiklette 2 bin TL civarında maddi hasarın oluştuğu belirlendi.

Polis, motosiklet hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.