(ÖZEL) Hırsızlar önce inek ve koyunlarını ardından da arabasını çaldı

İstanbul Arnavutköy'de 8 hayvanı çalınan bir çiftçinin şimdi de arabası çalındı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçinin, hayatı boyunca yaptığı bütün birikim, 2 hafta içinde mahalleye dadanan hırsızların hedefi oldu.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy Haraççı'da meydana geldi. İddiaya göre, mahalle üzerinde bulunan ahırda 3 inek 5 tane de koyun besleyen ve geçimini bu hayvanlar üzerinden sağlayan Ayhan Kamil Çelebi art arda gelen hırsızlık olayıyla hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde ahırın çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra ilk olarak çobanın olduğu barakaya girerek çobanı bayılttı. Ardından ahırın arka tarafına geçen şüpheliler, ahırı korumakla görevli olan köpekleri zehirleyerek öldürdü. Ahırın kapı kilitlerini kırıp içeri giren hırsızlar 8 hayvanı birden çalarak yol üzerinde beklettikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Hayvanlarından sonra arabası da çalındı

Ayhan Kamil Çelebi, ilk hırsızlık olayının ardından on gün sonra ikinci hırsızlık olayıyla sarsıldı. Hayvanlarının çalınmasının ardından Ayhan Kamil Çelebi'nin evinin önüne akşam saatlerinde park ettiği aracı da çalındı. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık anını araştıran Çelebi, sokak üzerindeki ışıkların yanmamasından dolayı görüntülerin belli olmadığını ve bu yüzden çalan kişilerin görüntülere yansımadığını öne sürdü. Her iki hırsızlık olayı için hem polis hem de jandarma ekiplerine başvuran çiftçinin, hayatı boyunca birikim yaptığı her şey 2 hafta içerisinde yerle bir oldu.

"Tüm birikimin çalındı ortada kaldık"

Bütün geçim kaynaklarının çalındığını belirten Ayhan Kamil Çelebi, "Buraya kimliği belirsiz kişiler gelip çobana ilaç sıkıp bayıltıyorlar ardından arka tarafa geçip köpekleri öldürüyorlar. Kilitleri kırıp ahırın içine giriyorlar sonra inek ve koyunlarımızı alıp hayvanları yolda beklettikleri arabaya yükleyip götürüyorlar. 3 tane inek, 5 tane koyun hepsini beraber götürüyorlar. Bu olaydan yaklaşık 10-15 gün sonra kapımın önündeki arabamı çalıyorlar. Akşam arabayı kapımın önüne çektim, sabah kalktığımda arabam yerinde yok. Sokakta hiçbir tane elektriği yanmıyor bu yüzden olayı tespit edemiyoruz. Bununla ilgili elimizde kağıtlar var, konuyu emniyet ve jandarmaya bildirdik. Tüm dayanağımız bu hayvanlar onlarla geçimimizi sağlıyorduk, arabamız vardı o da çalındı ortada kaldık” dedi.