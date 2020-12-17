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(Özel) Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu

Esenyurt’ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı.

Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık yapan bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı darp etmek isteyen öfkeli bir adam elindeki ingiliz anahtarını kafasına vurdu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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