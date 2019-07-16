İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sancaktepe'de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada arıza nedeniyle iş yerine gelen bir vatandaş ise dakikalar içerisinde ölümden döndü.


Namık Kemal Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde İETT'ye ait yolcu otobüsü, bir servis aracı ve bir başka araca çarpmış, daha sonra da dükkana girmişti. Yaşanan kazanın görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle erken gelen Ahmet Demirci ise ölümden döndü. İş yerinden aracına doğru giden ve bagajdan malzeme alan Ahmet Demirci, iş yerine girdikten kısa bir süre sonra ise kazanın şokunu yaşadı. Hızla gelen otobüs, yoldan geçen bir servis minibüsüne ardından Ahmet Demirci'nin park halindeki aracına çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra da kaldırımdaki yayaya çarparak dükkana girdi. Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından restaurantta bulunanlar ise büyük panik yaşadı.


Kazanın şokunu yaşayan Ahmet Demirci, “İş yerimdeki arıza nedeniyle erken gelmiştim. Bir ara aracın yanına kadar gittim. Daha sonra içeri girdim ve hemen ardından kaza oldu. Otobüs yukarıdaki duraktan çıktıktan sonra kontrolden çıkmış ve burada bir servis aracına çarptıktan sonra da benim aracıma çarptı ve dükkana girdi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.