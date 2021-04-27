(Özel) İftar saatinde itfaiye erlerinin zorlu mesaisi

İtfaiye erleri, Ramazan Ayı'nda oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. İftar sofrasında gözleri ihbar ışığında kulakları anonsta olan itfaiyeciler, gelen yangın bilgisi ile yemeklerini yarıda bırakıp olay yerine koştu. Her türlü zorlu şartlara rağmen canlarını hiçe sayarak görev yapan ekiplerin, zorlu Ramazan mesaisi ve yolda yaşadıkları görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Ramazan ayında oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. Bazen sahur ve iftarı olay yerinde yapan, bazen de ezan vakti ihbarla yangın yerine koşan ekipler, canlarını hiçe sayarak görev yapıyorlar. Bahçelievler (Kocasinan) İtfaiye İstasyonu'nda her türlü zor şartlara rağmen görevlerini yapan itfaiye ekipleri, ezan saatinde nöbet arkadaşları ile birlikte oruçlarını açtı. İtfaiye erleri yemeklerini yerken telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir ihbara karşı hazır bekledi. Yemeklerini yiyen itfaiye erlerinin gözleri bir yandan yanacak ışıkta iken kulakları ise anonsta olası bir ihbara karşı hazır beklediler. Işık yanıp, anonsu duyan ekipler, iftar yemeklerini yarıda bırakıp olay yerine gitmek için araçlarına koştu. Ailelerini kurtarmaya gider gibi gelen yangın anonsunda hareketlenen ekipler, vakit kaybetmemek için koruyucu kıyafetlerini araçlarında giydi. Ekipler, yolda yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde hallederek, yangın yerine 5 dakika içerisinde ulaştı.

Olayın büyüklük derecesini gösteren ışık sistemi

İstasyonun çeşitli yerlerinde bulunan kırmızı, yeşil ve sarı ışıklar olayların büyüklük derecelerini gösteriyor. Sarı ışık küçük boyutlu yangınları gösterirken, yeşil ışık yandığı zaman kurtarma olayı olabileceğini ifade ediyor. Kırmızı ışık ise, büyük olayları gösterirken, takım diye ifade edilen en az 3 araçtan bazen de 4 araçtan oluşan ekipler yangın yerine gidiyor. 3 ışık birden yandığında da büyük çaplı yangınları ifade ettiği için istasyonda bulunan santral görevlisi hariç tüm itfaiye erleri olaya müdahale etmek için istasyondan çıkış yapıyor.

4 ay içerisinde bin 500 olaya müdahale edildi

2020 yılında 4 bin 985 çıkış yapılmışken, 2021 yılında son 4 ay içerisinde bin 500 çıkış yapıldığı öğrenildi. Ekipler, yolda çeşitli sorunlarda karşılaşıyor. Bunların en başında trafik geliyor. Bahçelievler Kocasinan Grubunda ekip amiri olarak görev yapan Gültekin Kılıç, İstanbul trafiğinin itfaiyenin korkulu rüyası olduğunu belirterek, kısıtlamalar da olay yerine daha hızlı bir şekilde ulaştıklarını ifade etti.

Öte yandan, iftar vakti ihbar yerine gitmek için araçlarına binerek hareket eden itfaiye erlerinin istasyondan çıkışı ve yolda yaşadıkları zorluklar kameraya yansıdı.

“24/ 48 vardiya sistemine göre çalıştığımız”

“ 24/ 48 vardiya sistemine göre çalıştıklarını belirten Bahçelievler Kocasinan Grubunda ekip amiri olarak görev yapan Gültekin Kılıç, “24/ 48 vardiya sistemine göre çalıştığımız için sabah 10.00'da göreve başlarız ertesi gün sabah 10.00'da görevi devrediyoruz. İlk geldiğimizde burada bütün personeller karşılığı olan personellerden araçların kontrollerini yaparak araçlarını devralırlar. Herkes yangına hazır bir şekilde kendi aracında görev almaya başlar. Işık sistemleri vardır. Her hangi bir ihbar geldiği zaman olaya gideceğimiz esnada yolda seyir halindeyken araç içerisindeyken hazırlanıp, kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyiyoruz. Olay yerine vardığımızda müdahaleye hazır bir şekilde duruyoruz” diye konuştu.

“Işık yandığı zaman araçlara koşar gideriz”

Işık sisteminden de bahseden Kılıç, “Gün içinde burada ışıklar yanmakta ve ihbarlar gelmekte. Her ışığın ayrı bir aç görevlendirmesi söz konusudur. Üç ışık var burada sarı, kırımızı, yeşil olarak. Sarı ışık yandığında küçük boyutlu yangınlar söz konusu. Bunlarda ilk müdahale aracımız seyir halini alır. Yeşil ışık yandığı zamansa burada bir kurtarma olayı söz konusudur. Kurtarıcı araçlar veya merdiven araçlarımız göreve hızlı bir şekilde hareket eder. Kırmızı yandığında ise takım dediğimiz en az 3 araçtan bazen 4 araçtan oluşan bir takım ekibimiz vardır. Bunlar büyük boyutlu daire, iş yangınlardır. Bazen burada 3 ışığın yandığını görmekteyiz buna tam takım diyoruz. Toplu insanların yaşamasının söz konusu olduğu alışveriş merkezleri, hastane, okul bu tür yerlerde yangın çıktığı zaman 3 ışık birden yanar. Buna tam takım diyoruz. İstasyonda santral görevlisi hariç bütün araç ve personeller olay yerine hızlı bir şekilde hareket ederler. Işık yandığı zaman santral görevlimiz akabinde anons geçiyor. Biz hızlı bir şekilde araçlara koşar gideriz” ifadelerini kullandı.

4 ay içerisinde bin 500 olaya müdahale edildi

Trafiğin İstanbul itfaiyesinin korkulu rüyası olduğunu belirterek kısıtlamalarda olaylara daha hızlı müdahale ettiklerini söyleyen Kılıç, “Pandemi bütün dünyayı olumsuz etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Olumlu etkileyeceği noktalar kısıtlamaların olduğu günlerde trafik biliyorsunuz İstanbul itfaiyesinin korkulu rüyası kısıtlamanın olduğu günlerde caddeler sokaklar boş oluyor olay yerlerine hızlı bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Bunun akabinde Bahçelievler Kocasinan ekibi Türkiye'de en çok çıkış sayısının olduğu gruptur. 2020'de 4 bin 985 çıkış yapıp, 2021 yılında da 4 ay içerisindeki bir süreçte bin 500'lere dayanmaktadır. Aktiv bir gruptur” dedi.