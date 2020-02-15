(Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi

25 yaşındaki Bayburtlu ikiz kardeşler İsa ve Musa Çeçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynı anda dünya evine girdi. Aynı masada oturan ikizlerin nikahını ise, çiftlere sürpriz yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı.

25 yaşındaki Bayburtlu ikizler İsa ve Musa Çeçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynı anda dünya evine girdi. Dünyaya birlikte gelen ikili mutlu günlerini de birlikte yaşamak isteyerek Bahçelievler Belediyesine müracaat etti. Nişanlılarından habersiz nikahlarını 14 Şubat'a ayarlayan ikizler, aynı nikah masasında yan yana oturdu. İkizlerin ve eşlerinin yakınları salonda hazır bulunurken nikah memuru da yerini aldı. Bu sırada salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çifte sürpriz yaparak nikahlarını kendisi kıydı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını Nurhayat Karataban ve Gülse Daştan ile birleştiren ikizler çifte mutluluk yaşadı.

“14 Şubat Sevgililer Günü duyduk ki ikiz kardeşlerimiz evlenecekmiş sürpriz yaptık”

İkizlerin en mutlu gününe yaptıkları sürprizle ortak olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır çiftleri mutlu etmenin kendilerini de çok sevindirdiğini ifade ederek, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü duyduk ki ikiz kardeşlerimiz evlenecekmiş, böyle olunca onların haberi olmadan geldik ve onlara bir sürpriz yaptık. Bugüne bir anı kalsın diye mutlu olduklarını düşünüyorum. Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Onlara Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleriyle nikah cüzdanlarını takdim ettik. İlginç geldi onlara çok hoşlarına gitti. Bundan sonra da vatandaşlarımıza değişik sürprizler yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız sürpriz yaptı, ayrı bir hediye oldu”

Musa Çeçen, en mutlu anını da ikiziyle birlikte yaşamış olmaktan dolayı çok sevinçli olduğunu dile getirdi. Başkan Bahadır'ın kendilerine yaptığı sürprizden dolayı çok şaşırdığını belirten herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kutladığını söyleyerek Çeçen, “Gerçekten çok önemli bir gün ve Başkanımız sürpriz yaptı, ayrı bir hediye oldu bugünde bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyorum kendisine” şeklinde konuştu.

“Bugün 14 Şubat nişanlılarımıza sürpriz yapalım dedik”

İkiziyle nikah masasında da ayrılmadıklarını ve bu nedenle çok mutlu olduğunu ifade eden İsa Çeçen, “Bugün 14 Şubat nişanlılarımıza sürpriz yapalım dedik. 14 Şubatı ikizimle birlikte ayarladık. Gelinlerin haberi yoktu, kimliklerini gizliden aldık. Son ana kadar hiç haberleri yoktu. Hem Sevgililer Günü'nde hediyemizi verdik. Hem de nikahımız kıyıldı” diye konuştu.