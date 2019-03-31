İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel) İmamoğlu ile girdiği diyalogla Türkiye'nin gündemine oturan Maruze Keleş oyunu kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na “sana börek yaparım ama oy vermem” diyen Maruze Keleş Sultanbeyli’de oyunu kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na “sana börek yaparım ama oy vermem” diyen Maruze Keleş Sultanbeyli'de oyunu kullandı. Oyun kullanan Keleş; “Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'yi gezen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Maruze Keleş arasında geçen diyaloglar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. olmuştu. Maruze Keleş, Başkan Adayı İmamoğlu'na; “Sana börek kete yaparım ama oy vermem” demişti. Maruze Keleş bugün Sultanbeyli'de bir okulda oy verme işlemini gerçekleştirdi.


O verdikten sonra İHA'ya konuşan Keleş, “Oyumuzu kullandık hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dileklerimiz hep kabul olacak. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.