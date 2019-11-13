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(Özel) İngiliz ajanının eşinden tabuta konulması için çiçek

Beyoğlu’nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Christina Winber, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi.


Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu girişinde yüzünü eşarpla gizlemeye çalıştığı görülen Winber, cenazenin alınması için yetkililerle görüştü. Bir süre kurumun içerisinde kalan Winber, yetkililere eşinin tabutunun üzerine konulmak üzere çiçek verdiği görüldü. Bir süre Adli Tıp Kurumu'nda kalan Winber yapılan işlemlerin ardından buradan lüks bir araçla ayrıldı.

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