(Özel) İş adamı ve sanatçı Mr Jade (Özkan Şen), “Avrupa ve Türkiye arasında köprü olarak gördükleri için sağ olsunlar”

Almanya'da doğup büyüyen iş adamı ve sanatçı Mr Jade (Özkan Şen), Düsseldorf'ta gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda adeta Almanya'da yaşayan Türkler ve Türkiye'den gelen firmalar arasında köprü oldu. Mr Jade (Özkan Şen), “Davet edildik, bizi Avrupa ve Türkiye arasında köprü olarak gördükleri için sağ olsunlar, köprü olmak benim için çok onur verici” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'den çok sayıda gayrimenkul firmasının katılımıyla Almanya'nın Düsseldorf kentinde Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı gerçekleştirildi. Avrupa'nın birçok ülkesinden gurbetçinin akın ederek projeleri yakından inceleme fırsatı yakaladığı fuarda iş adamı ve sanatçı Mr Jade (Özkan Şen), adeta Almanya'da yaşayan Türkler ve Türkiye'den gelen firmalar arasında köprü oldu. Almanya'da doğup büyüyen ve önemli başarılar elde eden Mr Jade (Özkan Şen), fuarda birçok Türkle bir araya geldi. Almanya'ya yaşayan biri olarak gurbetçilerin yaşadığı sıkıntıları anladığını belirten Mr Jade (Özkan Şen), etkinlikle yer almasının kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Almanya'da yaşayan biri olarak bu tarz projeler içinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren iş adamı, sanatçı Mr Jade (Özkan Şen), “Güzel bir katılım oldu, umduğumuzdan daha çok katılım oldu. Biz ilk gün gittik, ikinci gün daha çok katılım gerçekleşti. Amaç gurbetçilere, Avrupa'da yaşayan Türklere Türkiye'mizi daha güzel tanıtmak. Daha güzel projeler göstermek ki daha güzel şartlarda fiyatlar uygun olsun diye bir fuar gerçekleştirildi. Türk iş adamları olmak üzere çoğu kişi oradaydı. Gözlemlediğimiz olaylarda şu vardı, Avrupa'daki Türklerin Türkiye'ye bakış açısı biraz farklıydı. Onun için siz de gelir misiniz dediler, Bizde tabi ki seve seve dedik. Bizim için çok gurur verici bir şey, bizi Avrupa ve Türkiye arasında köprü olarak gördükleri için sağ olsunlar, Bakanlık tarafından davet edildik. Bizde bu görevi tabi ki milli olduğu için yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Doğma büyüme Almanyalı olduğum için benim için ayrı bir güzelliği vardı. Orada doğup büyüdüğün için Almancı oluyorsun, yabancı oluyorsun, sonuç itibariyle Türksün, buraya geliyorsun Almancı oluyorsun bu köprüleri yıkmanın zamanının çoktan geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Asıl mesleğinin düğün organizatörlüğü olduğunu belirten ve Almanya'da doğup büyüyen bir Türk olduğu için gurbetçilerin yaşadıklarını çok iyi anladığını dile getiren Mr Jade (Özkan Şen), “Yaptığım iş aslında düğün organizasyonu, Avrupa'da bilhassa Türklerin güzel düğünlerin biz organize ediyoruz. Orada insanlar beni gördükten sonra o varsa bizde oradayız dediler. Tabi ki her şey kolay değildi. Elçi olmak için ne söyleyeyim herkesin hayatta bir şansı olur derler ya benim şansım da bu ki böyle bir projede yer aldım. Bakanlıktan ve ya devletten herhangi bir görev gelirse seve seve insanlarımız için her türlü görevi alacağız. Ülkemiz çok güzel, ülkemizde güzel şeyler yaparsak ileri ki zamanlarda Avrupa'ya hiç gerek kalmayacak. Türklerin genel en büyük sıkıntısı saç rengi bir kere, iş adamı olduğum için bunu her gün hissediyorum. Türklerin ve yabancı uyruklu kişilerin kalkınmasını istemiyorlar. Türklerin en büyük problemi; Türk olmaları, Türkiye'den gelmeleri. Aralarında köprü olmak benim için çok onur verici” ifadelerini kullandı.

Müziğin hobisi olduğunu ifade eden ve bazı vatandaşların seslendirdiği şarkılarda kendisinin sesini Müslüm Gürses'e benzetmesini yorumlayan Mr Jade (Özkan Şen), “Müslüm Gürses, büyük bir isim, büyük bir kişilik, böyle bir sesle anılmak benim için onur verici. Ki ben benzetmiyorum insanlar benzetmeye çalışıyor. Biz toplum olarak çok batılılaştık. Ne oldu bir Müslüm filmi geldi, insanları fabrika ayarlarına döndürdü. Akabinde bizim parçamızı çıkardıktan sonra bazı nağmeler olduğu için benzettiler” dedi.