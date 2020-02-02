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(ÖZEL) İş yeri çatısında tehlikeli onarım

Bahçelievler’de 4 katlı bir iş yerinin çatısını onaran işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.

Bahçelievler'de 4 katlı bir iş yerinin çatısını onaran işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti. O anlar drone ile havadan görüntülendi.


Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatısını onarmak için çıkan 3 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almayarak canlarını hiçe saymaları pes dedirtti. İşçiler saatlerce çatıda güvenlik önlemi almadan çalışmaya devam etti. İşçilerden birisi çatının en uç kısmına yaklaşarak boya yaptı. Diğer işçilerin ise çatının bakım onarım çalışmalarına devam etmeleri havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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