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(ÖZEL) İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan ’evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı önündeki banklarda oturdu.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı önündeki banklarda oturdu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından yetkililer bir dizi önlem almış ve vatandaşlara mecbur olmadıkları zaman sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. "Evde kal" çağrılarının ve sosyal mesafenin öneminin vurgulandığı şu günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Adliye önünde yer alan banklarda, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayarak oturdukları görüldü. Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı fakat yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaların ertelenmesinin ardından yoğunluğun azaldığı adliyenin önündeki bankların geçmişte olduğu gibi dolu olması ise vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymayarak sokağa çıktıklarını gösterdi.

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